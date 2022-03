Gerücht: Nobody Saves the World scheint sich auf Playstation-Start vorzubereiten

HQ

Kürzlich sind Hinweise aufgetaucht, die nahelegen, dass sich Drinkbox Studios' Actionspiel Nobody Saves the World womöglich auf eine Veröffentlichung auf den Playstation-Konsolen vorbereitet. Der Dataminer "Playstation Game Size" schreibt auf Twitter, dass er in der Datenbank des Playstation-Stores eine Spielversion des Games identifizieren konnte. Was sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht, doch es scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein, dass der Titel in der Zukunft auch auf anderen Plattformen erscheinen könnte (das Spiel steht seit dem 18. Januar auf PC und Xbox bereit). Bis wir eine formale Bestätigung erhalten, solltet ihr solchen Gerüchten nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken.

Quelle: Gamingbolt.