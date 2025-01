Gerücht: No Man's Sky wird auf Nintendo Switch 2 landen

HQ

Zu Beginn des Jahres 2025 steigt die Vorfreude auf Nintendos nächste Konsole, auch wenn offizielle Details rar bleiben. Trotz des Mangels an bestätigten Informationen kursieren bereits Gerüchte, insbesondere über kommende Titel von Drittanbietern. Ein faszinierender Leak stammt von einem bekannten Brancheninsider, Nash Weedle, der kürzlich die mögliche Ankunft von No Man's Sky auf der Nintendo-Konsole der nächsten Generation angeteasert hat.

Nash Weedles kryptischer Beitrag auf X, in dem es einfach "NS2 NMS" heißt, hat die Fans begeistert, wobei viele die Abkürzung als No Man's Sky interpretieren und sich auf den Weg zu Switch 2 machen. Angesichts der Tatsache, dass Weedle in der Vergangenheit genaue Leaks in Bezug auf Konsolenspezifikationen veröffentlicht hat, ist die Spekulation ziemlich glaubwürdig. Die Idee ist nicht weit hergeholt, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Spiel derzeit auf der ursprünglichen Switch verfügbar ist, was seine Anpassungsfähigkeit an Nintendo-Hardware zeigt.

Da die Switch 2 voraussichtlich über verbesserte Spezifikationen verfügen wird, die mit der PlayStation 4 Pro mithalten können, ist es wahrscheinlich, dass No Man's Sky von einem ausgefeilteren Erlebnis auf der neuen Konsole profitieren wird. Das Potenzial für eine visuell verbesserte Version könnte genau das sein, worauf Fans des Weltraumerkundungsspiels gewartet haben.

Könnte No Man's Sky wirklich seinen Weg auf die Switch 2 finden, und wie wird es Ihrer Meinung nach im Vergleich zur aktuellen Version abschneiden?