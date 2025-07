Gerücht: Nintendo wird bei der nächsten Direct ein neues Animal Crossing enthüllen

HQ

Kürzlich berichteten wir über das Gerücht, dass ein weiterer Nintendo Direct am Horizont auftaucht. Das Gerücht stammt von einem glaubwürdigen Insider und behauptet, dass dies vor Ende Juli nach dem Start von Donkey Kong Bananza passieren wird. Das ist jetzt passiert, was bedeutet, dass das Direct jetzt jeden Tag sein sollte...

Aber was wird es bieten? Es stellt sich heraus, dass jemand bereits für etwas gesorgt hat, was ein Einblick in die Show sein könnte. Wochen bevor der Bericht veröffentlicht wurde, trat der Streamer Wood "BeatEmUps" Hawker im Nontendo Podcast auf und stellte mehrere Behauptungen auf, darunter auch, dass wir endlich das nächste Animal Crossing -Spiel bekommen werden.

Laut 9to5Toys gibt BeatEmUps an, dass die Show Metaphor: ReFantazio auf Switch 2, einen Haufen GameCube Shadowdrops enthalten wird, die Pokémon Colosseum enthalten, ein Switch 2 -Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt, das feste Veröffentlichungsdatum von Metroid Prime 4: Beyond, Death Stranding: Director's Cut auf Switch 2 und die Enthüllung eines neuen Animal Crossing, der 2026 auf Switch 2 -Systemen erscheinen wird.

Es sieht nicht so aus, als ob dies eine umfangreiche Enthüllung für das Animal Crossing -Projekt sein wird, da eher erwähnt wird, dass "Ich gehört habe, dass Isabelle auftauchen wird und eine Teaser-Karte 'Animal Crossing kommt 2026 heraus'".

Freust du dich auf ein neues Animal Crossing Spiel?