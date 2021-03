Gerücht: Nintendo will nächstes Jahr angeblich ca. 250 Millionen Spiele und Konsolen verkaufen

You're watching Werben

Bloomberg zufolge erwartet Nintendo im nächsten Geschäftsjahr (April 2021 bis März 2022) eine rekordverdächtige Nachfrage, denn laut anonymen Zulieferern und Vertriebspartnern plant das Unternehmen, im nächsten Jahr etwa 250 Millionen Spiele und Konsolen auszuliefern. Das wäre ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber der Zahl, die sie zuvor für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert haben (n=205 Millionen Einheiten).

Eine "Reihe [handgefertigter] Spielveröffentlichungen" soll diese Prognosen unterstützen, auch das offiziell noch nicht bestätigte Konsolen-Upgrade der Nintendo Switch wird in diesem Zuge erwähnt. Nintendo selbst habe sich zu diesem Gerücht nicht geäußert, doch IGN hat sich an einen spannenden Vergleich erinnert. 2008 konnte Nintendo mithilfe der Wii und dem Nintendo 3DS 204,6 Millionen Kopien von Spielen verkaufen.

Um die enorme Zahl von 250 Millionen Verkäufen zu erreichen, müsste das Unternehmen sicherlich ein paar große Projekte in der Pipeline haben. Bislang wissen wir nur von einigen Pokémon-Projekten und dass das Remake von The Legend of Zelda: Skyward Sword in diesem Zeitraum veröffentlicht werden soll. Ob sich davon etwas als echter System-Seller eignet, wagen wir jedoch zu bezweifeln.