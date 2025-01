Gerücht: Nintendo Switch 2 wird diesen Donnerstag, den 16. Januar, enthüllt

HQ

Ein neuer Tag, ein neues Gerücht über Switch 2, das wir analysieren und überprüfen müssen, um zu verstehen, ob wir ihm Glauben schenken oder nicht. Und dieses Mal sind wir gewarnt, wir haben Grund zu der Annahme, dass dies wahr sein könnte: Nintendo Switch 2 wird diesen Donnerstag, den 16. Januar 2025, in einem Hardware-Teaser-Trailer enthüllt. Dies kommt aus verschiedenen Quellen, zu denen sich jetzt auch Nate the Hate in seinem Podcast gesellt hat. "Ich kann euch mitteilen, dass Nintendo Switch 2 nächste Woche enthüllt wird... Mir wurde gesagt, dass Switch 2 am Donnerstag, den 16. Januar, enthüllt wird... in ein paar Tagen."

"Ich habe gehört, dass sich die Enthüllung selbst fast ausschließlich auf die Konsole selbst konzentrieren wird. Es wird keine Spiele geben. Es könnte ein Spiel auf dem Bildschirm gezeigt werden, je nachdem, wie der Trailer zusammengestellt ist, aber die Software wird nicht im Mittelpunkt stehen."

Die Enthüllung von Nintendo Switch 2 in dieser Woche wird nur die Hälfte von Nintendos großem Plan sein, denn Nate the Hate berichtet auch, dass es nächsten Monat, im Februar, eine Präsentation der Spiele geben wird, die die Konsole beim Start und in den Monaten nach ihrer Veröffentlichung begleiten werden. Dies wird auch von den Quellen von VGC bestätigt.

Schließlich sagt der Insider, dass das Launch-Fenster für Switch 2 etwa im Mai/Juni sein wird und dass es zweifellos von einem neuen 3D-Mario und Mario Kart begleitet wird (obwohl nicht bekannt ist, ob es sich um Mario Kart 9 oder eine remasterte Version von Mario Kart 8 Deluxe handeln wird).

Es sieht so aus, als ob wir endlich in der Lage sein werden, verschwommene Fotos, Nachbildungen, Zubehör und Seriennummern loszuwerden. Die Nintendo Switch 2 steht (endlich) vor der Tür.