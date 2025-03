Gerücht: Nintendo Switch 2 soll über ein 120-Hz-LCD-Display mit HDR- und VRR-Unterstützung verfügen

HQ

Wenn Sie dachten, dass die Gerüchte und Leaks über die Leistung, Leistung oder Komponenten aufhören würden, nur weil Nintendo ein Datum für die vollständige Enthüllung der Nintendo Switch 2 festgelegt hat, irren Sie sich leider. Foren wie Reddit und Famiboards analysieren weiterhin jeden noch so kleinen Fetzen an Informationen, der ihnen in die Hände fällt, und heute geben wir einem Tipp Glauben, dass das Display der Nintendo Switch 2 ein LCD-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sein wird.

Die Informationen stammen von Famiboards-Benutzer Secretboy, der bereits die Leistung der Grafikkarten von Nintendos zukünftiger Konsole ziemlich genau vorhergesehen hat. Tatsächlich hat diese Person bereits im Januar erwartet, dass das Display 120 Hz haben wird, dass es HDR und VRR unterstützt, dass es einen LCD-Bildschirm hat und dass die Leistung 3 TFLOPS im Dock-Modus und 1,5 im tragbaren Modus betragen würde.

Wenn all dies in der Nintendo Direct am 2. April bestätigt wird. Wir würden hier von Hardware sprechen, die eine viel höhere Farbdefinition als die aktuelle Switch, eine größere Flüssigkeit und eine höhere Bildrate aufweist (schwer zu sagen, ob sie im portablen Modus 60 fps erreichen könnte, aber... alles ist möglich).

Wir freuen uns darauf, es herauszufinden, wenn Nintendo die Konsole in ein paar Tagen enthüllt, aber angesichts der Erfolgsbilanz der Quelle des Leaks ist unser Ausblick positiv.