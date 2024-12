Gerücht: Nintendo Switch 2 soll am 8. Januar mit Metroid Prime 4 als Launch-Titel enthüllt werden

HQ

Gerüchte um die mit Spannung erwartete Nintendo Switch 2 kursieren weiterhin, wobei neue Leaks auf eine mögliche Enthüllung am 8. Januar 2025 hindeuten und Metroid Prime 4 möglicherweise als Flaggschiff-Launch-Titel dienen könnte.

Verschiedenen Quellen zufolge bereitet sich Nintendo darauf vor, die Switch-Konsole der nächsten Generation eher früher als später vorzustellen. Das neueste Leak stammt von einem vertrauenswürdigen chinesischen Insider, der eine solide Erfolgsbilanz vorweisen kann, da er die Details der Nintendo Direct im Juni 2024 genau vorhergesagt hat. Der Insider teilte einen Countdown durch eine Reihe kryptischer Nachrichten, wobei die Zahlen auf den 8. Januar als wahrscheinliches Enthüllungsdatum für die Switch 2 hindeuteten. Obwohl es von Nintendo noch nicht bestätigt wurde, gewinnen diese Leaks immer mehr an Bedeutung als andere, die in letzter Zeit aufgetaucht sind.

Was das betrifft, was wir bei der Veröffentlichung erwarten können, scheinen alle Anzeichen darauf hinzudeuten, dass Metroid Prime 4 einer der Haupttitel für die neue Konsole sein wird. Der Leak wurde von Samus Hunter, einem bekannten Metroid-Experten, weiter bestätigt, der in einem Beitrag auf X ankündigte, dass sie das Spiel bis zum Veröffentlichungstag der Switch 2 spielen würden. Während auch andere Spiele in der Pipeline sein könnten, scheint Metroid Prime 4 der klare Spitzenreiter für das große Debüt zu sein.

Bist du schon gespannt darauf, die neue Nintendo Switch 2 in die Hände zu bekommen und in Metroid Prime 4 einzutauchen?