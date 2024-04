Gerücht: Nintendo Switch 2 geht in Produktion, eine OLED-Version ist auf dem Weg

HQ

Es ist schwer zu unterscheiden, was echt ist und was nicht, wenn es um die Nachfolge-Hardware von Nintendo Switch geht. Wir sammeln seit Jahren Teile des komplexen Puzzles und nehmen jede noch so kleine (manchmal fehlerhafte) Information als einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer offiziellen Ankündigung. Die einzige absolute Wahrheit ist, dass es nichts Offizielles gibt, aber es ist auch wahr, dass es Beobachter gibt, die bestimmte Bewegungen in der Branche genau verfolgen, und daraus können genaue Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies könnte eine davon sein.

Insider OreXda, der in der Vergangenheit dafür bekannt war, mit seinen Vorhersagen auf der Grundlage von Berichten, Komponenten und Hardware-Fertigung in Asien, insbesondere über Samsung, genau zu sein, behauptet nun in X, dass die Nintendo Switch 2 bereits in die erste Produktionsphase eingetreten ist. "In der Komponentenindustrie wurden bereits Großaufträge für die erste Produktion ausgehandelt." Tatsächlich merkt die Quelle an, dass zwei Modelle in Produktion sein würden, eines mit LCD-Bildschirmen und das andere mit OLED-Panels, beide von Samsung.

Der zweite Teil seines Leaks ist der Teil, der uns ernsthaft an seiner Zuverlässigkeit in dieser Angelegenheit zweifeln lässt, da er behauptet, dass der Nachfolger der Switch in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und nicht wie zuvor spekuliert Anfang 2025 in den Handel kommen würde.

Unsere Meinung, die mehr auf den uns zur Verfügung stehenden Informationen als auf den möglichen Lagerbeständen basiert, die Nintendo im Jahr 2024 auf Lager haben wird, wenn die Quelle korrekt ist, ist, dass die Konsole bis Weihnachten verkaufsbereit sein könnte, aber Nintendo möchte, dass das Launch-Line-up so stark wie möglich ist, und dafür muss der Start auf das erste oder zweite Quartal 2025 verschoben werden. Es ist erwähnenswert, dass Nintendo einen neuen Finanzbericht für die zweite Maiwoche vorbereitet, so dass wir vielleicht sogar etwas Offizielleres zu all dem haben, bevor das Datum kommt.

Bei Nintendo weiß man nie, aber alles ist möglich.