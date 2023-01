Gerücht: Nintendo, PlayStation und Xbox werden nicht Teil der E3 2023 sein

HQ

Als die Entertainment Software Association und ReedPop bekannt gaben , dass sie sich zusammenschließen würden, um die persönliche Electronic Entertainment Expo (besser bekannt als E3) in diesem Jahr wiederzubeleben, fragten sich viele von uns, welche Form dies annehmen würde, wenn man bedenkt, dass die meisten großen und einige kleinere Entwickler und Publisher in letzter Zeit Erfolg mit eigenen Showcases hatten. Nicht nur das, sondern Geoff Keighleys Summer Game Fest hat großartige Arbeit geleistet, um Teile des Zwecks der E3 zu ersetzen, so dass die Theorien, dass dies das letzte Hurra der berühmten Expo war, sehr verständlich waren. Vor allem nach dem Bericht von heute Abend.

Kat Bailey von IGN behauptet, dass weder Nintendo, PlayStation noch Xbox Teil der E3 2023 sein oder sogar auf dem Ausstellungsgelände des Los Angeles Convention Center präsent sein werden. Nicht gerade überraschend, wenn man bedenkt, dass die beiden japanischen Unternehmen bereits seit Jahren ihr eigenes Ding machen und Microsoft Anfang dieses Monats bestätigte, dass die Xbox Game Studios wieder ein eigenes Sommer-Showcase haben werden. Die gute Nachricht ist, dass dies bedeutet, dass wir immer noch viele aufregende Ankündigungen und Trailer von den First-Party-Studios erhalten werden. Die schlechte Nachricht ist, dass die E3 dadurch umso irrelevanter erscheint, auch wenn sie wahrscheinlich immer noch ein guter Ort ist, um neue Freunde und Verbindungen zu knüpfen.