Gerücht: Nintendo macht ein F-Zero GX Remaster

In den letzten zwei Jahrzehnten endete jedes Nintendo-Event, jede Pressekonferenz und jeder Stream mit traurigen Fans, die zu dem Schluss kamen, dass es auch dieses Mal keinen F-Zero gab. Letztes Jahr wurde jedoch F-Zero 99 veröffentlicht, was viele als Test interpretierten, um zu sehen, ob Interesse an der Franchise besteht.

Unabhängig davon berichtet Nintendo-Insider Zippo nun, dass Nintendo eine große Überraschung für alle Switch-Besitzer auf Lager hat. Sie haben ein massives Remaster von F-Zero GX (ursprünglich 2003 für den Gamecube veröffentlicht) entwickelt, komplett mit 1080p-Rennen mit 60 Bildern pro Sekunde.

Diese Ausgabe wird F-Zero GX Recharged heißen und ist anscheinend bereits fertiggestellt. Anfang dieser Woche haben wir euch gesagt, dass Nintendo zwei Remaster für Switch in Arbeit hat, von denen eines ein Gamecube-Spiel ist, was zu diesem Gerücht passen würde.

Zippo hatte schon früher Recht mit seinen Enthüllungen, aber auch falsch, daher raten wir Ihnen, dies vorerst mit Vorsicht zu genießen. Und damit... Wir hoffen natürlich, dass es wahr ist.