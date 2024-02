Gerücht: Nintendo kündigt heute etwas an, das mit dem Gamecube zu tun hat

HQ

Im Laufe des heutigen Tages (21. Februar) um 14 Uhr GMT / 15 Uhr MEZ wird Nintendo einen neuen Nintendo Direct-Stream für Drittanbieter bereitstellen. Das bedeutet, dass wir keine Neuigkeiten zu ihren eigenen Spielen und geschweige denn zu kommender Hardware erwarten sollten.

Trotzdem deutet ein ziemlich bewährter Nintendo-Insider namens Pyoro nun wahrscheinlich an, dass während des Streams etwas mit dem Gamecube zu tun haben wird. Gamecube hat während der Produktion den Codenamen Project Dolphin verwendet, und Pyoro verwendet beide Delfin-Emojis und schreibt über das Tier, was darauf hindeutet, dass es etwas bedeutet. Die naheliegendste Vermutung wäre, dass Nintendo im Begriff ist, den Gamecube in den Switch Online-Abo-Service aufzunehmen, aber andererseits ist es ein Partner-Showcase und nicht der Ort, um über neue Switch-Funktionen zu sprechen.

Eine andere Vermutung wäre, dass Gamecube-Klassiker von Drittanbietern (wir hätten nichts gegen Eternal Darkness: Sanity's Requiem) für die Switch remastert werden. Das würde sehr viel Sinn machen, da die Switch bis Ende des Jahres dünner an Spielen sein könnte, wenn sich die Gerüchte über eine Verschiebung der Switch 2 auf die erste Hälfte des Jahres 2025 als wahr herausstellen.

Was glaubst du, worum es hier geht?