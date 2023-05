Gerücht: Nintendo hat keine Direct für Juni geplant

HQ

Auch wenn die E3 in diesem Jahr abgesagt wurde, erwarten wir dank des Summer Games Fest und anderer Showcases von Xbox und PlayStation immer noch eine ganze Reihe von Ankündigungen und anderen aufregenden Neuigkeiten in der Zeit von Ende Mai und Anfang Juni, obwohl letztere zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht angekündigt wurde.

Laut Andy Robinson von VGC auf Twitter scheint Nintendo in diesem Zeitfenster jedoch möglicherweise keine Direct zu veranstalten. Robinson bestätigte zunächst einen Bericht von Jeff Grubb, dass zwischen Ende Mai und Anfang Juni ein Sony Showcase stattfinden würde, aber zum Abschluss seines Tweets sagte er, dass von Nintendo nichts erwartet werde.

Natürlich erlebt Nintendo in diesem Monat mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die größte Veröffentlichung des Jahres, aber vielleicht hätte uns eine Direct Anfang Juni sagen können, worauf wir uns für den Rest des Jahres noch freuen können. Nintendo taucht jedoch im August auf der Gamescom auf, so dass wir dann wahrscheinlich weitere Informationen erhalten werden.