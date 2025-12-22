Gerücht: Nintendo hat das Mario Kart World Bundle mit der Switch 2 eingestellt

HQ

Es wurde bereits erwähnt, wie unglaublich erfolgreich Nintendos Mario Kart World Bundle war und die überwiegende Mehrheit der bisher verkauften Switch-2-Konsolen ausmacht. Aber es sieht so aus, als müssten wir das Spiel in Zukunft vielleicht separat kaufen.

Nichts Offizielles wurde bestätigt, aber mehrere Quellen (danke Resetera) berichten nun über eine angeblich geleakte Gamestop-E-Mail, die enthüllt, dass das Mario Kart World und das Switch 2-Bundle einfach eingestellt wurden:

"Diese Bundle-SKU hat nun das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, und es werden keine weiteren Einheiten mehr produziert. Eine zukünftige Auffüllung der Nintendo Switch 2 wird die Basiskonsole sein."

Nintendo hat sich dazu noch nicht offiziell geäußert, aber hoffentlich hören wir bald mehr. Eine mögliche plausible Erklärung könnte sein, dass Nintendo diesen Weg einschlägt, anstatt den Preis der Konsole zu erhöhen. Aber wenn du deine Switch 2 mit einem Spiel zu einem günstigen Preis kaufen möchtest, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, zuzuschlagen, solange das Bundle noch existiert.