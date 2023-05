Gerücht: Nintendo arbeitet an mehreren Mario-Titeln

HQ

Switch mag sehr beliebt sein und seine Spiele verkaufen sich sehr gut, aber es wurden tatsächlich ungewöhnlich wenige neue Mario-Spiele dafür veröffentlicht. Mario Kart 8 Deluxe ist nur eine remasterte Version des Wii U-Titels, und Super Mario Odyssey bleibt das einzige brandneue Mario-Abenteuer in diesem Format.

Aber das bedeutet nicht, dass Nintendo seinen Klempner vergessen hat, ganz im Gegenteil. Wenn der bewährte Nintendo-Insider Zippo Recht hat, befinden sich tatsächlich mehrere Mario-Spiele in der Entwicklung, von denen einige praktisch fertig sind. In seinem Blog fragt er sich "Wo ist das nächste Mario-Spiel?" und listet alles auf, was er weiß.

Es stellt sich heraus, dass wir uns auf zwei Sporttitel mit Mario freuen können, einer basiert auf Baseball und der andere auf den Olympischen Spielen. Paper Mario 2: The Thousand Year Door wird ebenfalls remastert und ist bereits fast fertig. Zu guter Letzt befindet sich ein neues 2D-Mario-Abenteuer in der Entwicklung.

Obwohl nichts davon in irgendeiner Weise bestätigt ist und Nintendo heutzutage zu den wenigen Unternehmen gehört, die tatsächlich Geheimnisse bewahren können, hat Zippo in der Vergangenheit immer noch viele Dinge richtig gemacht.