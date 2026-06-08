Gerücht: Nintendo arbeitet an einem neuen Wario-Abenteuer

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Vor einem Monat wurde Star Fox für die Switch 2 angekündigt (die im Juni erscheinen soll), nachdem der Insider NateTheHate zuvor geleakt hatte. Da letzterer auch Rhythm Heaven Groove geleakt hatte, was sich als korrekt herausstellte, fragten wir uns natürlich, ob auch andere Nintendo-Leaks aus derselben Quelle zutreffend sind.

Falls das der Fall ist, wird auch ein neues Wario-Spiel veröffentlicht. Wir wissen noch nicht, ob das tatsächlich passieren wird, aber jetzt mischt sich ein weiterer Insider ein. Diesmal ist es Keine Arme und keine Beine, der auf X schreibt:

"Oh ja, ich bezweifle sehr, dass es nächste Woche angekündigt wird, und falls ja, ob ich den nächsten Nintendo Direct leake oder nicht. Aber ein neues Wario-Spiel kommt gleich. Wahahaha."

No Arms and No Legs hat kürzlich bekanntgegeben , dass Spyro: A Realm Beyond von Microsoft angekündigt werden würde, und konnte Informationen über das Spiel teilen, noch bevor es offiziell angekündigt wurde. Natürlich heißt das nicht, dass alles, was er sagt, wahr ist, aber zumindest ist er kein völliger Unbekannter und hat keine Vorgeschichte von nur Ungenauigkeiten.

Nintendo soll diese Woche auch einen längeren Direct-Stream mit vielen Neuigkeiten für die Switch 2 haben, und falls es tatsächlich passiert, werden wir hoffentlich mehr über dieses mysteriöse Wario-Spiel erfahren.