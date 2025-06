Gerücht: Ninja Turtles und SpongeBob sind Gastfahrer in Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Es ist nicht nur die Mario Kart World, auf die digitale Kart-Enthusiasten jetzt warten, denn wir haben auch Sonic Racing: Crossworlds, auf die wir uns später in diesem Jahr freuen können. Hier setzen sich Sonic und seine vielen Freunde (und Feinde) hinter das Steuer, um in klassischen Umgebungen in erbitterten Rennen gegeneinander anzutreten.

Aber vielleicht haben sie ja etwas mehr Gesellschaft. Der Insider p0wyful hat zuvor Bilder aus dem Spiel durchgesickert und behauptet nun, dass sowohl die Teenage Mutant Ninja Turtles als auch SpongeBob Gastauftritte in Sonic Racing: Crossworlds haben werden. Angesichts der Tatsache, dass beide im Besitz von Paramount sind, die neben Sega auch die gefeierten Sonic-Filme produzieren, scheint dies keineswegs unvernünftig zu sein.

Gastauftritte sind heutzutage in allen Arten von Spielen mit der geringsten Live-Service-Komponente äußerst häufig, und andere Titel der Serie hatten auch Gastauftritte, wie z.B. Banjo-Kazooie in Sonic & Sega All-Stars Racing und Nascar-Fahrer Danica Patrick und Disney-Ikone Wreck-It Ralph in Sonic & All-Stars Racing Transformed.

Angesichts der Tatsache, dass der Leaker schon einmal Recht hatte, dass es bei Sonic Racing: Crossworlds darum geht, über Portale zwischen verschiedenen Welten hin und her zu fahren, und die Begründung, dass Sega Marken von Paramount ausleiht, könnte sich dies sehr wohl als wahr herausstellen - aber im Moment ist es natürlich nur ein unbestätigtes Gerücht.

Dessen ungeachtet... Was hältst du von der Idee, mit den Turtles Kart zu fahren und auf einer Strecke zu fahren, die auf Bikini Bottom basiert, in Sonics kommendem Rennspiel?