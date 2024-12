Gerücht: Nicolas Cage und John Travolta kehren in Face Off 2 zurück

Neuen Berichten zufolge sind sowohl Nicolas Cage als auch John Travolta bereit, in der Fortsetzung des Actionklassikers Face Off zurückzukehren. Der Film, bei dem Adam Wingard Regie führen wird, wird sich voraussichtlich auf die erwachsenen Kinder von Castor Troy und Sean Archer konzentrieren.

Das heißt, dass Cage und Travolta vermutlich in Nebenrollen zu sehen sein werden. Wingard selbst hat zuvor betont, dass er den Film nur dann umsetzen würde, wenn die ursprüngliche Besetzung bereit wäre, zurückzukehren, was laut Gerüchten der Fall ist. Die Produktion ist noch in einem frühen Stadium, und sowohl Details zur Handlung als auch das Veröffentlichungsdatum sind bislang nicht bekannt.

Freust du dich auf einen weiteren Face Off Film mit Cage und Travolta?