Gerücht: Next Xbox lässt Abwärtskompatibilität für ältere Spiele fallen

Abwärtskompatibilität war lange Zeit so etwas wie ein Mantra für die Xbox, aber mit der nächsten Konsole könnte sich das bald ändern. Einem anonymen Insider zufolge plant Microsoft, den Support für Xbox One-Spiele einzustellen - insbesondere für Titel von Drittanbietern. Einige Spiele werden im Rahmen der "Play Anywhere"-Initiative weiterhin funktionieren, aber das wird eher die Ausnahme als die Regel sein.

Die anonyme Quelle behauptet:

"Offensichtlich wird jedes XBOX 1st Party-Spiel oder Spiel mit einer 'Play Anywhere'-Sondervereinbarung entweder auf XBOX-Konsolen oder Microsofts neuem ASUS Windows Handheld funktionieren, aber jedes alte Spiel oder die meisten Drittanbieter werden wahrscheinlich große Probleme haben, auf zukünftigen XBOX-Konsolen zu funktionieren, wenn es sich wirklich nur um glorifizierte Windows-PCs handelt."

Dies würde bedeuten, dass Verbraucher, die zuvor Xbox One-Titel gekauft haben, plötzlich nicht mehr in der Lage sind, sie auf neuerer Hardware zu spielen. Der Insider deutet auch an, dass der Schritt hin zu einer PC-basierten Plattform es technisch schwierig macht, die Abwärtskompatibilität aufrechtzuerhalten – was angeblich der Hauptgrund für die Abschaffung der Funktion ist.

Spielen Sie noch ältere Titel auf Ihrer Xbox?