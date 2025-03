Gerücht: Next Xbox ist im Wesentlichen ein PC mit einer TV-freundlichen Hülle

HQ

Leitende Angestellte des Xbox-Teams und sogar Phil Spencer selbst, Microsofts Gaming-Chef, haben wiederholt bestätigt, dass sie eine neue Xbox in der Pipeline haben, und sie behaupten, dass sie extrem leistungsstark sein wird. Aber wann wird es erscheinen und warum sollten die Leute es kaufen, wenn sie die Spiele des Unternehmens jetzt genauso gut auf PC und PlayStation spielen können?

Ein Grund dafür ist natürlich der Game Pass, der für die meisten Spieler nach wie vor unglaublich vorteilhaft ist und für andere Formate nicht verfügbar ist. Aber es scheint im Moment nicht überzeugend genug zu sein, also warum sollte die nächste Xbox das ändern? Vielleicht haben wir jetzt einen besseren Einblick von Windows Central-Redakteur Jez Corden im Xbox Two Podcast.

Corden ist dafür bekannt, dass er einen guten Einblick in das hat, was Microsoft vorhat, und kommentiert das Gerücht, dass Call of Duty im nächsten Jahr ein Release-Titel für die Konsole sein würde und dass bereits Entwicklungseinheiten verschickt wurden. Er sagt, dass die nächste Xbox ein PC ist, der für den Anschluss an einen Fernseher gebaut wurde, aber es wurden noch keine Dev-Kits verschickt:

"Wenn die Informationen über Call of Duty korrekt sind [über die Veröffentlichung auf der Xbox der nächsten Generation im Jahr 2026], gibt es im Moment kein Devkit. Also wie die Idee, dass die Entwickler bereits das Dev Kit für die nächste Generation der Xbox bekommen haben... Das ist einfach nicht korrekt.

Ich meine, die ganze Idee der nächsten Xbox ist, dass es im Wesentlichen ein PC sein wird, aber mit einer TV-freundlichen Shell, die auch bestimmte Spezifikationen im Kopf hat, so dass Entwickler auf eine Art und Weise für Windows-PCs entwickeln werden, aber so, dass sie genau wissen, wie die Spezifikationen aussehen werden. Vielleicht könnte das Gerücht über Call of Duty also richtig sein, aber wenn es so ist, geht es bei den Dev-Kit-Gesprächen mehr darum, welche Art von Spezifikationen sie für die nächste Xbox ins Visier nehmen sollen, und nicht darum, ein Dev-Kit zu haben."

Wenn die nächste Xbox ein bequemerer und benutzerfreundlicherer PC ist, bedeutet dies, dass sie eine große Auswahl an Spielen bieten und auch Zugang zu Diensten wie Steam haben wird. Die Zeiten, in denen Xbox-Spieler ohne bestimmte Titel dastehen, werden daher endgültig vorbei sein, tatsächlich werden sie mehr Spiele als je zuvor haben, da heutzutage praktisch alles auf den PC kommt.

Aber es sieht so aus, als müssten wir darauf warten, denn Corden sagt, dass die Gerüchte über eine Veröffentlichung im Jahr 2026 falsch sind:

"Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass neue Hardware nicht 2026, sondern 2027 ist."

Was halten Sie von diesem Konzept?