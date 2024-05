Gerücht: Next Tomb Raider ist ein Open-World-Abenteuer, das in Indien spielt

HQ

Es ist sechs Jahre her, dass Shadow of the Tomb Raider im Jahr 2018 veröffentlicht wurde (im selben Jahr, in dem Alicia Vikander Lara Croft im neuesten Tomb Raider-Film spielte), was bedeutet, dass wir seit geraumer Zeit nichts Neues mehr aus der Serie gesehen haben.

Aber laut dem Leaker V Scooper auf X könnte sich das bald ändern. Er/sie sagt, dass das "nächste Tomb Raider-Spiel vollständig in einer offenen Welt spielen und in Indien spielen wird" und dass es "bald" enthüllt wird. Das Spiel wird wie folgt beschrieben:

"Mit weitläufigen Landschaften, der freien Nutzung des Motorrads, des Fallschirms und der üblichen Lara-Fortbewegungsmethoden, um uneingeschränkt über eine große Karte und ihre Herausforderungen zu navigieren."

Der Leaker behauptet sogar, eine Vorstellung davon zu haben, wann es ankommen wird, und fügt hinzu, dass es "in weniger als einem Jahr erscheinen soll, wenn es keine Verzögerungen gibt. Aber das ist absolut nicht abgeschlossen."

Obwohl es sich hierbei um Informationen aus einer Quelle handelt, mit der wir nicht ganz vertraut sind, teilte der sehr vertrauenswürdige Insider Gaming diese Nachricht mit und fügte hinzu, dass V Scooper "ein Twitter-Nutzer mit einer Geschichte vergangener Scoops" ist, was ihn zumindest etwas glaubwürdiger macht.

Wir wissen seit Jahren, dass ein neues Tomb Raider in Produktion ist und mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Es gab auch viele Gerüchte, die behaupteten, dass das nächste Tomb Raider tatsächlich eine offene Welt sein würde, aber alle oben genannten Informationen sind noch unbestätigt, also nimm es mit der üblichen Menge an Salz (wir bevorzugen koscher).