Gerücht: Next Battlefield wird Free-to-Play-Battle-Royale haben

Call of Duty: Warzone 2 ist ein großer Hit für Activision Blizzard geworden, und es scheint, als wolle EA mit ihrem kommenden Battlefield-Titel etwas Ähnliches versuchen. Laut einem neuen Bericht des normalerweise zuverlässigen Insider Gaming soll das Spiel im Oktober 2025 erscheinen und in einer modernen Ära ("um 2025 - 2030") spielen.

Aber die wahrscheinlich größte Neuigkeit, die sie zu teilen haben, ist, dass das nächste Battlefield-Spiel eine Free-to-Play-Komponente haben wird, die von Ripple Effect entwickelt wurde und echtes Battle Royale bietet. Es scheint, als könnten wir uns auf Kriegsführung für bis zu 64 Personen, vier verschiedene Klassen und die immer wieder beeindruckende Zerstörung der Serie freuen.

Das Battlefield-Franchise hat in letzter Zeit einige schwierige Jahre hinter sich, in denen Battlefield V die Erwartungen der Fans und von EA nicht erfüllen konnte und Battlefield 2042 beim Start alle möglichen Probleme hatte. Hoffentlich bringt die nächste Installation die Serie zurück und bietet eine gesunde Konkurrenz für Call of Duty.

Vorausgesetzt, die Informationen von Insider Gaming sind korrekt, entspricht dies dem, was Sie sich erhofft haben?