Gerücht: Neues Xbox-Spiel erscheint nächste Woche auf PlayStation

Ob Ihnen die Entscheidung gefällt oder nicht, es ist inzwischen ziemlich klar, dass Xbox gerne Spiele zulässt, die bisher nur auf seinen Konsolen und Windows-PCs verfügbar waren, und jetzt könnte ein neues Spiel auf PlayStation springen.

In einem Thread auf ResetEra (via XboxEra) fragte ein Benutzer den bekannten Insider Shinobi602, wann die nächste Runde der portierten Spiele kommen würde, worauf Shinobi antwortete: "Was machst du nächste Woche?"

Ein klarer Hinweis darauf, wann wir weitere Spiele zumindest für PS5 angekündigt sehen könnten, aber es ist erwähnenswert, dass Shinobi klargestellt hat, dass er nicht weiß, ob wir mehrere Portierungen bekommen, aber es ist mindestens ein Spiel drin.

Spekulationen deuteten zunächst darauf hin, dass es sich bei dem Spiel um Forza Horizon 5 handelt, aber Jez Corden von Windows Central glaubt, dass dies nicht der Fall ist. Es scheint also, dass die Spekulationen darüber, wie das Spiel aussehen könnte, in der Luft liegen. Irgendwelche Ideen?