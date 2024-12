Gerücht: Neues Terminator-Spiel auf dem Weg

Eine kürzliche Auflistung durch das Australian Classification Board (ACB) hat Gerüchte über ein neues Spiel mit dem Titel Terminator 2D: No Fate ausgelöst. Während die Details rar sind, deutet die Tatsache, dass das Spiel bereits bewertet wurde, darauf hin, dass eine offizielle Ankündigung bald kommen könnte. Den Informationen zufolge wird das Spiel Gewalt und grobe Sprache aufweisen und voraussichtlich auf einer Vielzahl von Plattformen erscheinen, darunter PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC und Nintendo Switch.

Wenn ein Spiel eine Altersfreigabe erhält, ist dies in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass die Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht. Obwohl es noch keine Bestätigung über die offizielle Enthüllung des Spiels gibt, hoffen die Fans, dass dies die Rückkehr der Terminator-Franchise in die Spielewelt bedeutet. Angesichts des Erfolgs früherer Terminator-Titel sind die Erwartungen an dieses neue Projekt hoch.

Seid ihr gespannt auf die Möglichkeit eines neuen Terminator-Spiels?