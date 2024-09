Gerücht: Neues PlayStation State of Play am 19. September

HQ

Alle Augen sind heute Nachmittag auf Mark Cernys technische Präsentation des lang erwarteten PS5 Pro-Modells gerichtet, aber Sony hört nicht mit den Ankündigungen im September dort auf, und jetzt kündigt dieselbe Quelle, die die Ankündigung des Konsolen-Updates durchgesickert hat, einen neuen State of Play am 19. September an.

Laut Insider Brian Potter on X wird sich diese Präsentation auf Drittanbieter- und Indie-Titel für Sonys Konsolen konzentrieren, die die erwartete zusätzliche Leistung der PlayStation 5 Pro nutzen werden, und es werden keine Ankündigungen zu den eigenen Titeln der PlayStation Studios erwartet. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Inhalt oder genauer Zeitpunkt des Streams bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass diese Informationen im Laufe des Nachmittags oder in den kommenden Tagen von Sony PlayStation bestätigt werden.