Gerücht: Neues Patent enthüllt wichtige Funktionen des nächsten Xbox-Controllers

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde Microsoft vor etwas mehr als einem Jahr im Zusammenhang mit Gerichtsverhandlungen zur Übernahme von Activision Blizzard von einem gigantischen Leck getroffen. Eines der spektakulärsten Dinge, die durchgesickert sind, war ein neuer Controller, der unter dem Arbeitsnamen Sebile lief.

Es hatte ein etwas eigenartiges Design mit einer weißen oberen Hälfte und einer schwarzen unteren Hälfte, und jetzt hat Windows Central ein Patent von Anfang dieses Monats entdeckt, das zeigt, dass es tatsächlich eine gute Erklärung für dieses Aussehen gibt.

Es stellt sich heraus, dass Microsoft möchte, dass er sich in den Händen wie ein normaler Xbox-Controller anfühlt, während "die Griffe auch neue haptische Motoren beherbergen, die 'High Definition'-Impulse lenken können. Das Patent beschreibt, wie die neuen Motoren über das Gerät verteilt sind und unabhängig davon, wie der Spieler das Gehäuse des Controllers bewegt, gleichmäßig betätigt werden sollen."

In Windows Central heißt es auch, dass "die Impulse und Vibrationen so abgestimmt werden können, dass sie eine Vielzahl von Geräuschen und Bewegungen nachahmen, und sich sogar unabhängig vom Gehäuse des Controllers bewegen können", was zumindest auf dem Papier nach einem aufregenden Konzept klingt. Der Controller soll auch so konzipiert sein, dass er die Rumble-Funktion früherer Xbox-Generationen emuliert, ohne dass manuelle Berührungen von Entwicklern erforderlich sind.

Sebile wird auch Cloud-Gaming direkt über Wi-Fi zu den gleichen Bedingungen unterstützen wie einst der Stadia-Controller, was die Verzögerung beim Drücken von Tasten erheblich reduziert. Die Batterien scheinen sowohl wiederaufladbar als auch austauschbar zu sein, was sich nach der gleichen Lösung anhört, die Microsoft heute hat. Darüber hinaus werden auch Funktionen wie Bluetooth 5.2 und "Lift to Wake", bei dem der Controller durch Anheben gestartet wird, erwähnt und so weit wie möglich recycelte Materialien verwendet.

Das klingt nach einem ziemlich teuren Controller, der zusammen mit der nächsten Xbox veröffentlicht wird - von der wir nicht wissen, wann sie eintreffen wird (obwohl unter sogenannten Insidern oft von 2026-2028 die Rede ist). Eine vernünftige Vermutung ist, dass der aktuelle Controller mit diesem koexistieren wird, da nicht jeder die jetzt geplanten Funktionen benötigen wird.

Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass bei weitem nicht alle angemeldeten Patente verwendet werden, aber dies ist ein Produkt, von dem wir vor über einem Jahr gehört haben und das sich noch in der Entwicklung befindet, was es zumindest wahrscheinlicher macht, dass es etwas ist, das Microsoft am Ende verwenden könnte.