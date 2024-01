Gerücht: Neues Metro wird auf der State of Play angekündigt und wird ein VR-Spiel sein

Erst heute Morgen haben wir euch über die wachsenden Gerüchte über einen State of Play-Showcase im Laufe dieser Woche berichtet, bei dem wir auch über einige der Titel gesprochen haben, die am wahrscheinlichsten erscheinen werden, wie Rise of the Ronin, Final Fantasy VII: Rebirth und so weiter. Aber vielleicht können wir der Liste noch einen unerwarteten Titel hinzufügen: das nächste Spiel der postapokalyptischen Metro-Reihe.

Laut einer Nachricht auf X/Twitter von Insider Kurakasis e (der auch Insider Gaming erwähnt) wird der Titel Metro: Awakening heißen und ein reines VR-Spiel sein. Etwas, das uns vermuten lässt, dass es sich nicht um Metro 4 oder einen Hauptteil der Serie handelt. Außerdem scheint es, dass dieses Metro VR auf dem oben erwähnten PlayStation-Event vorgestellt wird, was vielleicht eine Exklusivität (vorübergehend oder nicht) für den PS VR2-Katalog bedeutet.

Der Titel würde von 4A Games entwickelt werden (was, erinnern wir uns, immer noch Teil des "Vermögens" der Embracer Group ist), aber im Moment haben wir keine weiteren Informationen.

Hast du erwartet, dass das nächste Metro ein VR-Titel sein würde?