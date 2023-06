Gerücht: Neues Freitag, der 13. Videospiel ist in Produktion

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass unangekündigte Videospiele von Leuten enthüllt werden, die nicht Teil des Studios sind, das sie entwickelt, wie Synchronsprecher, Künstler und Komponisten. Und jetzt haben wir ein paar saftige Sachen aus der letzteren Kategorie.

Der legendäre und kultige Komponist des Films Freitag der 13., Harry Manfredini, behauptet, dass ein neues Spiel in der Franchise in Produktion ist. Dieses neue Projekt hat nichts mit dem unglückseligen (Rechtsstreit) Friday the 13th: The Game zu tun, das von Gun Media veröffentlicht wurde, und ist kein asymmetrischer Multiplayer-Titel.

Manfredini sagt, dass dieses Spiel "realistischer aussieht" und von einer anderen Firma entwickelt wird. Im Moment ist das so ziemlich alles, was wir wissen, aber hoffentlich bekommen wir bald eine offizielle Bestätigung. Vielleicht sogar noch später am Abend während des Summer Games Fest...

Danke Freitag der 13.: Das Franchise