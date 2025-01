Gerücht: Neuer DLC kommt zu Assassin's Creed Mirage

HQ

Es ist über ein Jahr her, seit Assassin's Creed Mirage veröffentlicht wurde, und da das kommende Assassin's Creed Shadows vor der Tür steht, gingen die meisten Leute wahrscheinlich davon aus, dass das Spiel 2023 tot und begraben ist, zumindest in Bezug auf zusätzliche Inhalte. Jetzt gibt es jedoch Gerüchte, dass eine erste Erweiterung für das betreffende Abenteuer auf dem Weg sein könnte. Laut einem neuen Bericht des französischen Outlets Les Echos stand der Chef von Ubiosft, Yves Guillemot, in Kontakt mit der saudi-arabischen Firma Savvy Games Group und schloss einen Deal ab, um mehr Inhalte für Assassin's Creed Mirage. Es wird nicht berichtet, was die DLC-Ergänzung enthalten könnte, aber eine Vermutung sind natürlich mehr Story-Missionen, die dem Hauptcharakter Basim und seiner Geschichte folgen. Das ist immer noch nur ein Gerücht, und Ubisoft hat noch nichts bestätigt, aber wenn die Informationen stimmen, könnten wir in naher Zukunft nicht nur ein, sondern zwei Assassin's Creed-Abenteuer genießen.

Würdet ihr euch freuen, mehr von Basims Reise in einer neuen Erweiterung zu sehen?