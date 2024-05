Gerücht: Neue Leaks zu Nintendo Switch 2-Komponenten

HQ

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa kündigte über X an, dass der Nachfolger von Nintendo Switch in diesem Geschäftsjahr vorgestellt wird, das im März 2025 endet. Alle hoffen, dass das Veröffentlichungsdatum nicht viel weiter nach hinten verschoben wird, aber jetzt, da sich der Vorhang geöffnet hat, haben die Fachforen begonnen, die Fäden zusammenzuführen und die Bewegungen der Unternehmen zu analysieren, die Komponenten an die Fabriken liefern, um herauszufinden, was unter der Motorhaube von Nintendo Switch 2 steckt.

Mehrere Benutzer auf Famiboards haben eine Liste von Komponenten gepostet, die uns eine Vorstellung von der Leistung und den Abmessungen der kommenden Konsole geben. Es ist die Rede von einer schützenden Konsolenhülle mit den Maßen 206 x 115 x 14 mm für das HGU1100 Modell. Es ist auch die Rede von einem Lüfter für das neue 120 x 80 mm Dock Modell HGU1130-3Q.

Das ist auf der externen Seite, denn es wird auch von verschiedenen Quellen behauptet, dass Nintendo Switch 2 256 GB Speicher (ROM) und 12 GB RAM verfügen wird, verteilt auf zwei 6 GB 7500 MT/s LPDDR5-Module.

Natürlich sind diese Spezifikationen noch nicht offiziell, aber sie passen zu all den bisherigen Gerüchten über Komponenten und erwartete Leistung für die Nachfolgehardware, von denen wir in den letzten Jahren gehört haben.