Gerücht: Neue Hinweise zum Thema Abwärtskompatibilität auf Playstation 5

Microsoft wählt für die kommende Konsolengeneration eine andere Herangehensweise als ihre Konkurrenz, da sich der Konzern beispielsweise auf Unterstützung, Konnektivität und Inklusion von Spielern, Peripheriegeräten und natürlich Games konzentriert. Besonders wichtig ist der Firma daher das Thema Abwärtskompatibilität, an dem Sony eigenen Aussagen zufolge ebenfalls arbeitet.

Der Playstation-5-Systemarchitekt Mark Cerny erklärte bereits im April, dass beim Start der Playstation 5 am 19. November nur etwa 100 Spiele abwärtskompatibel spielbar seien. Kürzlich sagte der Playstation-Chef Jim Ryan jedoch, dass etwa 99 Prozent aller PS4-Spiele auch auf der PS5 funktionieren würden - allerdings nicht unbedingt beim Start.

Wo genau der Unterschied zwischen "spielbar" und "funktionieren" liegt, das wird Sony hoffentlich noch vor dem Systemstart klären, doch weil das Thema eben so spannend ist, müssen wir uns bis dahin an anderer Stelle nach geeigneten Informationen umschauen. Ein Dataminer hat im Playstation Store nun einige Informationshäppchen ausgegraben und die Ergebnisse auf Reddit geteilt. Die folgenden Fehlernachrichten werden anscheinend in verschiedenen Store-Seiten angezeigt, sobald es zu Problemen beim Abspielen von PS4-Software auf der PS5 kommt:

• "Beim Spielen von PS4-Spielen auf der PS5 stehen einige der Funktionen, die auf der PS4 verfügbar sind, möglicherweise nicht bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.playstation.com/ps5-backwards-compatibility." (Link funktioniert derzeit noch nicht)

• "Dieses PS4-Spiel wird von der aktuellen Systemsoftware Ihrer PS5 nicht unterstützt. Wir machen weiterhin mehr PS4-Spiele auf der PS5 spielbar. Aktualisieren Sie Ihre PS5 und versuchen Sie dann erneut, das Spiel zu starten."

• "PS5-Boost-Modus aktiviert"

Eine weitere Sache wurde später im Code des deutschen Playstation-Stores gefunden, wie auf Resetera bemerkt wurde: "msgid_experience_unexpected_game_behavior": "Beim Spielen dieses PS4-Spiels auf einer PS5-Konsole kann es zu unerwartetem Verhalten kommen."

Beim automatisierten Übergang von tausenden Spielen auf eine neue Plattform kann natürlich nicht sichergestellt werden, dass alle Funktionen und der komplette Umfang von jahrealter Software absolut kompatibel sein wird. Das sollte man vielleicht auch gar nicht erwarten... Wenn es zu Problemen kommt, lassen die sich sicher aber auch beheben - mit der nötigen Zeit.