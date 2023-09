Gerücht: Neue F-Zero- und Donkey Kong-Titel werden bei der kommenden Nintendo Direct angekündigt

HQ

Die letzten Tage waren ein echter Kopfkratzer für Nintendo-Fans. Gerüchte über eine oder mehrere Nintendo Switch 2-Präsentationen während der letzten Gamescom nehmen immer mehr Fahrt auf, während einige bereits auf die nächste Woche blicken, in Erwartung der Ankündigung einer Nintendo Direct durch das in Kyoto ansässige Unternehmen, bei der viele Überraschungen erwartet werden, und vor allem der Präsentation der zukünftigen Konsole.

Wenn wir uns die Geschichte von Nintendos früheren Konsolenstarts ansehen, beträgt die Lücke zwischen dem ersten Mal, wenn wir sie sehen, und ihrer Veröffentlichung normalerweise ein Jahr, einen Monat nach oben, einen Monat nach unten. Möglicherweise, um die potenziellen Verkäufe der aktuellen Switch im laufenden Geschäftsjahr nicht zu beeinträchtigen, wird die Lücke diesmal kürzer sein.

Aber es ist unvermeidlich, dass es an der Zeit ist, der Welt die neue Konsole vorzustellen, und wir haben vielleicht bereits eine Vorstellung von den Spielen, die sie beim Start begleiten könnten. Der bekannte Nintendo-Leaker und Nutzer Pyoro_X hat auf Twitter/X ein paar kryptische Nachrichten hinterlassen. Die erste von ihnen lautet:

"Sagen wir einfach, Fans einer bestimmten MATLAB-Funktion werden mit dem kommenden Direct zufrieden sein."

Ein etwas schwieriges Rätsel, es sei denn, Sie sind Ingenieur. MATLAB ist eine weit verbreitete Plattform für die Durchführung von Berechnungen und Datenanalysen. Und darin gibt es einen etwas geläufigeren Namen für den Fall, dass eine Funktion das Vorzeichen wechselt: Fzero. So fanden wir heraus, dass eines der angeblichen Spiele, die auf der Direct angekündigt werden sollen, ein neues F-Zero sein würde, etwas, das die Fans seit vielen Jahren fordern.

Der zweite mögliche durchgesickerte Titel ist viel unschärfer, da nicht ganz klar ist, ob es sich um einen Leak oder einen Witz handelt. Nachdem der Leaker mit F-Zero die Bombe platzen ließ, postete er ein GIF von The Super Mario Bros. Movie. In dem Donkey Kong einen der roten Balken im Stadion hinunterrollt, wo er gegen den Klempner kämpft. Dies hat die Wünsche der Fans nach der Ankündigung des neuen 2,5D-Donkey Kong, der sich seit einigen Jahren in der Entwicklung befindet, nur noch einmal neu entfacht.

Hoffentlich müssen wir nur weniger als eine Woche warten, um es herauszufinden, aber sind Sie bei solchen Namen auf der Speisekarte nicht schon aufgeregt?