Gerücht: Neue Bluepoint-Stellenausschreibung könnte auf Bloodborne Remake hinweisen

Gerüchten über ein Bloodborne Remake oder Sequel zu folgen, ist ein bisschen so, als würde man einen Regenbogen bis zu seinem Ende jagen. Man hat einem etwas Großartiges versprochen, aber dann ist immer nichts am Zielort. Jedes Mal, wenn es eine Sony-Show gibt, machen sich die Leute Hoffnungen, und eine neue Stellenausschreibung beim Demon's Soul-Remake-Studio Bluepoint hat wieder Öl ins Feuer gegossen.

Wie TheGamer entdeckt hat, zieht eine scheinbar banale Ausschreibung für einen Job als Senior Combat Designer bei Bluepoint die Aufmerksamkeit auf sich, wenn sie "Kampfsysteme und -mechaniken für 3rd-Person-Nahkampf-Action-Erlebnisse" in ihren Anforderungen erwähnt.

Bloodborne hat in der Tat diese Systeme, aber das gilt auch für viele andere Spiele. TheGamer geht auch davon aus, dass diese Stellenausschreibung auf einen potenziellen God of War-Titel hinweisen könnte, da Anfang des Jahres ein Live-Service-Spiel von GoW bei Bluepoint abgesagt wurde.

Was auch immer dieses Spiel ist, wie immer bei Gerüchten wie diesen empfehlen wir Ihnen, eine Prise Salz zu nehmen, bevor Sie vollständig daran glauben, dass Ihre wildesten Wünsche wahr werden können. Sicher, ein Bloodborne Remake steht oft ganz oben auf der Liste der Ansprüche der Spieler, wenn es um Sony-Titel geht, aber ob wir jemals eines sehen werden, ist zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt.