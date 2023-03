Gerücht: Neue Beweise für eine Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom Special Edition

HQ

Vor ein paar Monaten haben wir einige angeblich durchgesickerte Bilder über ein Modell der Nintendo Switch-Sonderausgabe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wiederholt. Obwohl Nintendo zu keinem Zeitpunkt bestätigte, dass es sich um ein echtes Modell handelte, wurden beide nicht bestritten, und die Angelegenheit war bis gestern vergessen worden, als der offizielle Twitter-Account uns zu einer Sondersendung über das Spiel einlud, die von Eiji Aounma präsentiert wurde, in der wir zehn Minuten Gameplay des Spiels sehen würden, und das wird heute Nachmittag um 16:00 Uhr MESZ stattfinden.

Es scheint, dass das Gerücht über dieses Modell (das möglicherweise das letzte OLED-Modell ist, das wir sehen werden, bevor wir den Nintendo Switch-Nachfolger sehen) nun neue Impulse erhält und dass eine Ankündigung unmittelbar bevorsteht. Ein angeblicher Gamestop-Mitarbeiter hat auf Reddit ein Bild über einen Eintrag in seiner Produktdatenbank mit einem neuen Switch-Modell gepostet, das angekündigt werden soll.

Wir wissen nicht, ob das endgültige Design dieser Konsole das gleiche sein wird wie das, das wir im Dezember letzten Jahres gesehen haben, aber es ist klar, dass Nintendos großer Start des Jahres alle Chancen hat, von einer neuen Konsole begleitet zu werden, um dieses fragmentierte Hyrule zu erkunden und die Fortsetzung von Breath of the Wild zu erleben. Wir werden es noch heute Nachmittag herausfinden.

Würdest du eine Nintendo Switch OLED Special Edition Tears of the Kingdom kaufen?