Gerücht: Netflix will angeblich stärker in Videospiele expandieren

Laut einem neuen Bericht von The Information will der Streaming-Titan Netflix in Zukunft angeblich stärker in Videospiele investieren. Nach der Veröffentlichung ihres ersten Spiels Stranger Things vor einigen Jahren suche der Anbieter nun offenbar nach einem geeigneten Manager, der die Erweiterung des Videospielsektors vorantreibe. Das ist der nächste Schritt des Dienstes außerhalb der traditionellen Filmunterhaltung.

The Information zufolge habe Netflix bereits mit mehreren Branchenveteranen gesprochen, um sie abzuwerben, allerdings wurden keine Namen genannt. Erwähnt wurde jedoch, dass eine der Optionen, die Netflix angeblich untersuche, ein abonnementbasierter Dienst im Stile von Apple Arcade sei. Für uns hört sich das alles noch sehr experimentell an, deshalb sollten wir lieber sehr vorsichtig mit diesen Informationen umgehen. Netflix wäre nicht der erste Superkonzern, der sich die Produktion eigener Spiele ein wenig zu leicht vorstellt.

Quelle: Resetera.