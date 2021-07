Gerücht: Netflix nimmt in Zukunft Spiele ins Streaming-Abo auf

Mit Bandersnatch, Minecraft: Story Mode und einigen Stranger-Things-Spielen hat Netflix bereits ein oder zwei Zehen in die Welt der Videospiele gesteckt, doch bislang haben diese Bemühungen lediglich das allgemeine Interesse ausgelotet. Darauf möchte die Firma in Zukunft aufbauen anscheinend und deshalb stellte das Streaming-Unternehmen diese Woche Mike Verdu ein, der zuvor für die Spieleabteilungen von EA und Facebook Gaming verantwortlich war. Der Manager wurde gestern zum Chef der internen Spieleentwicklungsabteilung von Netflix ernannt, mehr wissen wir im Moment leider noch nicht.

Bloomberg zufolge sei das nur ein weiterer Schritt in Richtung "Netflix für Spiele". Unsere Kollegen berichten auf Basis einer anonymen Insider-Quelle, dass der Anbieter in Zukunft auch Games in den eigenen Streaming-Dienst aufnehmen werde. Die könnt ihr dann wohl mit eurem aktuellen Abonnement spielen. Wann und wie das alles geschieht, ist aktuell noch unklar, doch es sieht ganz so aus, als würde Netflix das Thema Gaming ernst nehmen.