Gerücht: Neon White erscheint für Xbox und Game Pass

Der sehr stilvolle und lustige Parkour-Shooter Neon White wurde schnell zu einem großen Hit, als er im Sommer für PC und Switch veröffentlicht wurde, und letzte Woche wurde bestätigt, dass Angel Matrix und Annapurna Interactive ihn diesen Monat auch für PlayStation veröffentlichen werden.

Glücklicherweise scheint es, als könnten noch mehr Leute an dem Spaß teilnehmen, da der ziemlich berühmte Insider und XboxEra Podcast-Host Nick "Shpeshal Nick" Baker sagt, dass es auch für Xbox kommt. Er fügt auch hinzu, dass wir erwarten sollten, dass es direkt für den Game Pass veröffentlicht wird. Er glaubt sogar, dass dies in der zweiten Dezemberhälfte passieren könnte, da wir immer noch nicht wissen, welche Spiele dann hinzugefügt werden, und würde bedeuten, dass es am selben Tag wie PlayStation für Xbox startet.

Bis zur Bestätigung ist es nur ein Gerücht, aber Shpeshal Nick hat sich in der Vergangenheit als ziemlich zuverlässig erwiesen, also würden wir dieses nicht ausschließen.