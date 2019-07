Gerücht: Need for Speed-Leak enthüllt Namen des nächsten Spiels

Der Name des nächsten Need for Speed-Ablegers wurde anscheinend durch den Einzelhändler Gameware enthüllt. Die Seite wurde bereits gelöscht, hier kann man jedoch einen Screenshot der Seite sehen (von Twitter-Nutzer LP-RIPPER24). Neben der Box Art, einem Preis und den Plattformen, enthüllt das Bild den Namen des Spiels: Need for Speed Heat.

Laut der Auflistung erscheint das Spiel auf der Xbox One und PS4 und wird 67,99 Euro kosten. Ein heftiger Preis selbst für einen brandneuen AAA-Titel, mit Schwankungen ist jedoch zu rechnen (außer es handelt sich um eine Special Edition). Die Boxart wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern, da es sich hierbei um Promo Art für Need for Speed No Limits handelt, einen Ableger der 2015 auf mobilen Geräten erschien.

Auch wenn es von EA bisher keinerlei Ankündigungen gab, erwähnten die Entwickler in einem Beitrag im Mai bereits, dass ''Ein neues Need for Speed-Spiel später 2019'' erscheinen wird.

Was würdet ihr gerne in einem neuen Need for Speed-Spiel sehen?

