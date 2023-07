Gerücht: Need for Speed: Most Wanted aus dem Jahr 2005 wird neu aufgelegt

HQ

Es scheint, als hätte EA Pläne für mehr Need for Speed, zumindest wenn man einer kürzlichen Aussage eines Synchronsprechers Glauben schenken darf.

Wie Eurogamer berichtet, hat ein inzwischen gelöschter Instagram- und Twitter-Post des Schauspielers Simone Bailly enthüllt, dass Need for Speed: Most Wanted (das Original aus dem Jahr 2005 und nicht die Version von Criterion aus dem Jahr 2012) in Arbeit ist.

In dem Beitrag heißt es, dass ein "Need for Speed: Most Wanted Remake im Jahr 2024 veröffentlicht wird" und woher wir wissen, dass es die Version von 2005 sein wird, die neu aufgelegt wird, liegt daran, dass Bailly anmerkt, dass sie erneut als "Partnerin" der Hauptfigur Sergeant Jonathan Cross auftreten wird, einer Figur, die als Officer Turf.

Da EA noch nichts Offizielles angekündigt hat, müssen wir diese Informationen mit etwas Vorsicht genießen, auch wenn die schnelle Löschung der Beiträge wahrscheinlich bestätigt, dass etwas Wahres dran ist.