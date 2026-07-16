Gerücht: Neben drei kommenden Horizon-Spielen und einem Film arbeitet Sony auch an einer Zeichentrickserie

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Es mangelt nicht an kommenden Horizon-Spielen von Sony, und im Moment warten wir auf sowohl Horizon Steel Frontiers als auch Horizon Hunters Gathering, außerdem ist ein Singleplayer-Horizon-Titel in Entwicklung. Außerdem soll nächstes Jahr ein Horizon-Film erscheinen – aber es scheint, als würde Sony das nicht ganz ausreichen.

Nun berichtet der sonst zuverlässige Filminsider V Scooper, dass Sony an einer Animationsserie basierend auf Horizon: Zero Dawn arbeitet und das Projekt letzten Herbst noch aktiv war, als bestätigt wurde, dass ein Film in Arbeit ist. Allerdings sagt dieselbe Quelle, es sei unklar, wie der aktuelle Status dieser Zeichentrickserie ist, was immer noch bedeutet, dass es noch stattfinden könnte.

Auf welches kommende Horizon-Projekt freuen Sie sich am meisten?