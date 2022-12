Gerücht: Naughty Dog arbeitet an The Last of Us: Part III

Neil Druckmann war in den letzten Jahren ein vielbeschäftigter Typ, da er kaum Zeit hatte, The Last of Us: Part II fertigzustellen, bevor er mit der Arbeit an der kommenden TV-Serie begann. Aber da die Produktion des letzteren nun abgeschlossen ist, ist es eine berechtigte Frage zu fragen, was er als nächstes tun wird.

Der normalerweise sehr zuverlässige Leaker ViewerAnon sagt, er habe eine Antwort auf diese Frage und behauptet auf Twitter, dass Druckmanns "nächstes Spiel THE LAST OF US PART III ist, das derzeit bei Naughty Dog produziert wird". Er / sie schreibt auch, dass "FACTIONS zuerst kommt, nicht sicher auf der neuen IP", und das bedeutet, dass The Last of Us: Part III nicht der nächste Titel aus dem Studio ist, der The Last of Us: Part II Multiplayer-Spinoff Factions ist.

Obwohl ViewerAnon als zuverlässige Quelle angesehen werden muss, die zuvor einige interessante Details über das Franchise durchgesickert hat, ist es dennoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies nur ein Gerücht ist. Aber wenn das stimmt, können wir in den kommenden Jahren eine ganze Menge von The Last of Us erwarten, beginnend mit The Last of Us: Part I, das Anfang dieses Herbstes veröffentlicht wurde, der TV-Serie im nächsten Jahr, Factions wahrscheinlich Ende 2023 oder 2024 und The Last of Us: Part III danach.