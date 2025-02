Gerücht: Nächstes Jahr kommt ein neues Lego-Spiel auf den Markt

HQ

Eine Zeit lang fühlte es sich so an, als würde alle zwei Wochen ein Lego-Spiel veröffentlicht, das Interpretationen von Superhelden bis hin zu Blockbuster-Filmen und darüber hinaus hervorbringt. In den letzten Jahren hat sich das Tempo jedoch drastisch verlangsamt, und jetzt haben wir endlich das Gefühl, dass es schön wäre, ein neues Spiel zu haben.

Und anscheinend ist es genau das, worauf wir uns freuen können, denn als Jason Schreier den Kinda Funny Gamescast besuchte, um über die Schließungen von Warner (einschließlich des Wonder Woman-Spiels und des Entwicklers Monolith Productions) zu sprechen, sagte er:

"Sie sind tatsächlich eines der wenigen Studios unter dem Dach, das in naher Zukunft ein Spiel auf den Markt bringt. Sie haben ein Lego-Spiel, ich glaube, es ist für nächstes Jahr."

Er ist aber nicht tiefer gegangen, was bedeutet, dass wir nur spekulieren können, worum es geht. Angesichts der Tatsache, dass Warner den Entwickler Traveller's Tales besitzt und gerade dabei ist, das DCU zu starten, wäre es nicht unvernünftig zu denken, dass sie dies als eine gute Gelegenheit sehen, mehr DC-Helden einem jüngeren Publikum vorzustellen - aber das ist reine Vermutung unsererseits.

Was glaubst du und was hoffst du, wird nächstes Jahr in Lego-Form interpretiert?