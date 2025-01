Gerücht: Mr. Freeze könnte der Hauptbösewicht in The Batman Part II sein

HQ

Es ist schon eine ganze Weile her, dass der tragische Bösewicht Mr. Freeze auf der großen Leinwand zu sehen war, eine Tatsache, die sich bald ändern könnte. Gerüchte deuten darauf hin, dass er möglicherweise in der kommenden The Batman Part II auftauchen könnte. Sollte das stimmen, wäre es sein erster Auftritt seit Arnold Schwarzeneggers heftig kritisierter Darstellung des eiskalten Bösewichts in Batman & Robin vor fast 30 Jahren.

Sowohl Christopher Nolan als auch Zack Snyder haben sich dafür entschieden, den sonst so beliebten Mr. Freeze aus ihren jeweiligen Batman-Filmen auszuschließen. Wenn Matt Reeves ernsthaft darüber nachdenkt, ihn in sein geerdetes Universum zu holen, wird es faszinierend sein zu sehen, wie er den bombastischen, verrückten Wissenschaftler in seinen ansonsten bodenständigen Ton integriert.

Es ist bereits bestätigt, dass Colin Farrell seine Rolle als Pinguin in dem Film wieder aufnehmen wird, und es gibt Spekulationen, dass auch Barry Keoghans Joker einen Auftritt haben könnte. Die Einführung von Mr. Freeze würde eine mutige neue Richtung für Reeves' Batman-Universum signalisieren.

Hoffen Sie, Mr. Freeze in The Batman Part II zu sehen?