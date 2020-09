Gerücht: Monster Hunter Rise bringt weitläufige Welten, Reittiere und Luftkämpfe auf Switch

Die Nintendo Direct Mini wird in einer knappen Stunde übertragen und obwohl die Branche noch sehr erschöpft von der gestrigen Playstation-Nacht ist, tut sich in einer ganz bestimmten Ecke des Internets bereits einiges. Die Jäger und Sammler von Monster Hunter diskutieren gerade gleißig, ob Capcom gleich ein neues Spiel für die Nintendo Switch vorstellt. Monster Hunter Rise soll es angeblich heißen und ein laut einem Beitrag auf Reddit dürfen sich Spieler schon jetzt einen sehr konkreten Eindruck des Spiels machen.

Ein Nutzer, der seit Monaten auf dieses Ereignis hinweist, verspricht eine Version in der Linie vom japanischen Monster Hunter Portable 3, das mit offeneren Szenarien und der Möglichkeit, so gut wie jede Oberfläche im Spiel zu erklimmen, die herkömmlichen Handheld-Titel modernisieren möchte. Um die Vertikalität von Monster Hunter 4 zu erreichen, soll wohl sogar ein Greifhaken zum Einsatz kommen, mit dem wir uns an allen Oberflächen (und an einem fliegenden Käfer) festkrallen und durch die Gegend schwingen können. Dementsprechend soll wohl sogar der Luftkampf in diesem Titel eine Rolle spielen.

Eine weitere Besonderheit dieses ominösen Monster Hunter Rise für die Switch ist ein besonderer Begleiter, der uns auf Schritt und Tritt folgt. Ähnlich zu unserem treuen Palico kämpft dieses Geschöpf an unserer Seite, fungiert jedoch gleichzeitig als Reittier, damit die Spieler schneller die Verfolgung aufnehmen können. Capcom soll wohl auch an neuen Monstern arbeiten und einige alte Varianten zurückbringen. In einem älteren Gerücht wird zudem davon gesprochen, dass dieses Game mit der RE-Engine hergestellt wird, aber das wurde bei dieser Gelegenheit nicht kommentiert.

Es handelt sich hierbei wie gesagt um Gerüchte, doch sie sind spannend genug, um näher besprochen zu werden. Sollten sich diese Details als wahr herausstellen, dann werden wir voraussichtlich nur etwa ein halbes Jahr auf das Spiel warten müssen. Dem vermeintlichen Reddit-Leak zufolge erscheint der Titel weltweit nämlich schon am 26. März 2021. In einer guten Stunden wissen wir mehr.

