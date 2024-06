Gerücht: Mögliches erstes Bild von Assetto Corsa Evo, wenn auch nicht sehr aufschlussreich

HQ

Die Fortsetzung der Simracing-Serie von Kunos Simulazioni und dem Publisher 505 Games wird Assetto Corsa Evo sein. Seit wir seine Ankündigung in einem Easter Egg of the Nürburgring-Update für den aktuellen Assetto Corsa Competizione gefunden haben, gab es viel Schweigen um diesen Titel, abgesehen von der Bestätigung seiner Existenz und seines Namens. Wir wissen auch, dass es bereits 2024 erscheinen wird, aber wir haben es noch nicht in Aktion gesehen, nicht einmal in einem traurigen Bild... Oder vielleicht doch?

Laut dem italienischen Medienunternehmen Multiplayer.it war es Kunos selbst, der ihnen das erste offizielle Bild von ACE schickte (Assetto Corsa Evo ). Es ist ein Bild eines Autoinnenraums, das einige der Sitzpolster, Pedale und Schaltgetriebe eines Hyundai i20N zeigt (danke, SimRacer). Bei einem Bild, das sich so sehr auf ein so kleines Detail konzentriert, ist es unmöglich zu bestätigen, ob es echt ist oder nicht, aber wir geben ihm zumindest den Vorteil des Zweifels.

Hoffentlich werden uns Kunos und 505 Games bald mehr Details geben. In der Zwischenzeit genießen Sie das (mögliche) erste Bild von Assetto Corsa Evo unten.