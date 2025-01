Gerücht: Mögliches Doom: The Dark Ages Veröffentlichungsdatum durchgesickert

HQ

Wie Sie wissen, veranstaltet Microsoft am kommenden Donnerstag seine erste Xbox Developer Direct des Jahres, bei der es Informationen zu einigen seiner kommenden Titel geben wird, die für 2025 geplant sind. Zu den offiziellen Bestätigungen gehörte, dass es Neuigkeiten auf Doom: The Dark Ages gab, aber es sieht so aus, als ob eine wichtige Information etwas früher durchgesickert ist.

Laut Benutzer Wario64 (der wiederum auf einen unveröffentlichten Artikel auf Gamekult anspielt) wird Doom: The Dark Ages am 15. Mai 2025 veröffentlicht.

Bisher war der Kalender für diesen Monat ziemlich leer, da keine größeren Veröffentlichungen geplant waren, aber wir haben keinen Zweifel daran, dass diese neue Doom Slayer-Mission mit viel Dämonenblut und mittelalterlichem Flair uns dann gut unterhalten wird.

Freuen Sie sich darauf, Doom: The Dark Ages zu spielen?