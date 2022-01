Gerücht: Möglicherweise ist eine Testversion von Age of Empires IV im Xbox Insider Hub aufgetaucht

HQ

Das Strategiespiel Age of Empires IV konnte PC-Spieler im Oktober letzten Jahres im Sturm erobern, doch bislang dürfen ausschließlich Computerspieler in die historischen Echtzeitkämpfe eintauchen. Der Dataminer Aggiornamenti Lumia hat kürzlich ein Produkt mit dem Titel "XIP_CAR_JANUARY_2022" im Xbox Insider Hub bemerkt, das möglicherweise mit dem RTS von Relic Entertainment und World's Edge in Verbindung steht. Als Age of Empires IV noch nicht offiziell erhätlich war, sei das Projekt intern mit dem Arbeitstitel "Cardinal" versehen worden und "CAR" könnte die Abkürzung davon sein. Mehr als diese dürftigen Hinweise bietet diese Meldung nicht.

Im Gespräch mit Multiplayer.it stellte der Creative Director Adam Isgreen klar, dass Microsoft die Veröffentlichung des Spiels auf weiteren Plattformen erst nach dem Verkaufsstart der PC-Version in Betracht ziehen würde. Ob diese Pläne nun tatsächlich bereits voranschreiten, können wir euch nicht beantworten, doch man sollte beachten, dass Age of Empires IV ein sehr anspruchsvolles Echtzeitstrategiespiel ist. Ohne Weiteres dürfte der Titel nicht so einfach auf die Xbox-Konsolen portiert werden können. Die Eingabemöglichkeiten, die ein Controller bietet, sind zum Beispiel deutlich beschränkter als die Steuerung via Maus und Tastatur.

Quelle: Gamingbolt.