Gerücht: Mögliche Preisschild-Leaks für PlayStation Project Q

Nur wenige Klagen sind für die Gaming-Welt so relevant geworden wie die zwischen den USA Federal Trade Commission (FTC), Microsoft und Activision Blizzard King. Von möglichen Zeitfenstern für die Veröffentlichung von Spielen bis hin zu den wahren Gründen für den Kauf von ZeniMax und Bethesda durch Microsoft. Und das sind nur einige davon.

Aber jetzt haben wir etwas erfahren, das nicht mit den Besitzern von Xbox zusammenhängt, sondern mit seinem direktesten Konkurrenten, Sony. Unter den Gerichtsdokumenten befindet sich eine kleine Randnotiz, die Stephen Totilo gerettet hat: den möglichen Preis der PlayStation-Remote-Spielekonsole, bekannt als Project Q.

Wie wir dem Tweet des Axios-Journalisten entnehmen können, würde die PlayStation Project Q, die voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, weniger als 300 US-Dollar kosten, ein Betrag, von dem wir annehmen, dass er auch in Euro beibehalten wird und aufgrund der Umrechnungskurse für Pfund Sterling etwas billiger ist. Die Neugier rührt von der Tatsache her, dass sie dieses Gerät als "Handheld-Version der PS5" bezeichnen, was nicht wirklich der Hauptfunktion entspricht, die sie in ihrer Präsentation erwartet haben, nämlich sich mit der PlayStation 5 selbst zu koppeln (notwendig, damit Project Q funktioniert) und als Remote-Spielgerät zu dienen.

Wir müssen warten, bis Sony sowohl das Datum als auch den Endpreis offiziell bekannt gibt - würden Sie PlayStation Project Q für diesen Preis kaufen?