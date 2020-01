Gerücht: Mögliche Details zur Fortsetzung von The Order: 1886

The Order: 1886 war das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Sony und dem Entwickler Ready at Dawn, allerdings erwies sich die Entwicklung als zeitaufwändig und das fertige Spiel konnte die Kritiker nicht verzaubern (siehe unsere Rezension). Seitdem ist es still um die Serie geworden, doch der Entwickler besitzt weiterhin alle Rechte an der Reihe. Nun gibt es weitere Hinweise darauf, dass das kalifornische Studio in diese viktorianische Welt zurückkehren könnte.

Der Insider OsirisBlack (der unter anderem die Playstation 4 Pro enthüllte) hat sich etwas angesehen, das zweifellos so klingt, als wäre es ein neues The-Order-Spiel. Er hat die ausgiebigen Eindrücke einer frühen Präsentation auf Neogaf geteilt und beschreibt darin eine atmosphärische Verfolgungsszene. Ein Mann wird von einem intelligenten Monster gejagt, das den Überlebenden anschließend in die Enge treibt. Die Präsentation sei technisch sehr aufwändig gewesen, weshalb vor allem die grafische Präsentation gelobt wurde. Laut dem Nutzer sei das Vorhaben für Playstation 5 und Xbox Series X in Entwicklung.