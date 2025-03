Gerücht: Minecraft Dungeons bekommt eine Fortsetzung

HQ

Vor fünf Jahren wurde der Minecraft-Ableger Minecraft Dungeons veröffentlicht, der unerwartet populär wurde und eine ziemlich lange Unterstützung von Mojang mit tonnenweise zusätzlichen Inhalten erhielt. Nach fast drei Jahren entschied Mojang jedoch, dass sie mit dem Spiel fertig waren und wandten sich anderen Projekten zu.

Was genau wissen wir nicht, aber jetzt schreibt X0X_LEAK (via Insider Gaming), dass sie anscheinend seit zwei Jahren an einer Fortsetzung arbeiten:

"Neues Minecraft-Spinoff-Spiel, das derzeit "Project Spicewood" heißt. Es ist eine Fortsetzung von Minecraft Dungeons und befindet sich seit mindestens 2 Jahren in der Entwicklung."

Als ob das noch nicht genug wäre, hat der Nutzer Vislowerkebab auch angebliche Bildbeweise für das Projekt geteilt.

Minecraft Dungeons war ein Dungeon-Crawler für bis zu vier Personen, der überwiegend positive Kritiken erhielt, obwohl einige der Meinung waren, dass es ihm ein wenig an Tiefe mangelte. Hoffentlich ist das etwas, das in einer möglichen Fortsetzung hinzugefügt wird.