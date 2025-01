Gerücht: Microsofts Event nächste Woche könnte größer sein als erwartet

HQ

Wie wir letzte Woche berichteten, wird Microsoft am 23. Januar ein eigenes Event veranstalten, bei dem uns Doom: The Dark Ages, South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33 versprochen werden - sowie ein geheimes Spiel von einem geheimen Studio.

Das scheint an sich schon eine gute Aussicht zu sein, aber es gibt Anzeichen dafür, dass wir vielleicht höhere Erwartungen haben sollten. Windows Central-Redakteur Jez Corden hat wiederholt gezeigt, dass er ein gutes Gespür dafür hat, was Microsoft vorhat, und über Bluesky schreibt er kryptisch, dass er glaubt, dass "die Xbox Developer_Direct viel größer sein wird, als Microsoft derzeit zugibt".

Mehr wissen wir leider nicht, aber Corden liegt öfter richtig als falsch, so dass wir hoffentlich auch Informationen über eine andere Überraschung bekommen können. Vielleicht etwas Neues für den Game Pass?